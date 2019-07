An den USA ass den Tropestuerm "Barry" iwwert dem Golf vu Mexiko ënnerwee Direktioun amerikanesch Küst.

De Stuerm kéint sech zu engem Hurrikan entwéckelen. Et gëtt domat gerechent, dass en e Freideg den Owend oder e Samschdeg de Moie Lokalzäit d'Stäerkt vun engem Hurrikan erreecht an am Laf vum Weekend op d'Küst vu Louisiana trëfft.

Dat huet den amerikaneschen Hurrikan-Zentrum bekannt ginn.

An Deeler vun New Orleans koum et wéinst dem ville Reen schonn zu schwéieren Iwwerschwemmungen. D'Warnunge vun den Autoritéiten hunn Erënnerungen un den uergen Hurrikan "Katrina" am Joer 2005 opkomme gelooss.

De Gouverneur vu Louisiana huet den Ausnamezoustand deklaréiert. Verschidden Deeler vun New Orleans goufen antëscht evakuéiert.