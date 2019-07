No Frankräich wëll och Däitschland op de Wee goen, fir d'Remboursementer vun homeopathesche Mëttel ofzeschafen.

Et wier schwéier ze vermëttelen, dass Käschte fir Homeopathie deelweis iwwerholl ginn, wärend op anere Plaze muss gespuert ginn, sot de President vun der Gesondheetskommissioun vum Bundestag an engem Interview. Déi gesondheetspolitesch Spriecherin vun der SPD-Fraktioun huet donieft drop higewisen, dass d'Effikassitéit vun homeopathesche Mëttel net nogewise wier. Si géif et dowéinst kritesch gesinn, dass d'Krankekeesen an domat d'Leit, déi cotiséieren, dës Mëttel finanzéieren.

Bei eise franséischen Noper sollen homeopathesch Substanze vun 2021 un net méi vun der Krankekeess rembourséiert ginn. Hei zu Lëtzebuerg gëtt een Deel vun homeopathesche Mëttel vun der CNS bis zu 80% rembourséiert.