Trotz dem Widderstand vun den USA huet d'Liwwerung vu russesche S-400 Rakéiten an d'Tierkei ugefaangen.

Et handelt sech hei ëm ee Loftofwier-System.

D' Nato-Partner vun der Tierkei refuséieren d'Liwwerung vu russesche Waffen. Washington huet Ankara gedreet, datt dëst Konsequenze mat sech brénge wäert.

D'Liwwerung vun dëse Rakéiten huet zënter Méint scho fir Sträit mat den USA gesuergt. Si menacéieren d'Tierkei, keng Kampffligere méi ze liwweren. D'Tierkei hat där 116 Stéck vum Modell F-35 bestallt.

An den USA an an Europa gëtt de Kaf vu russesche Rakéiten als ee weidere Schratt ugesinn, fir der Tierkei de Réck ze dréinen.