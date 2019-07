Déi éiweg Stad erstéckt am Dreck. Iwwerall sinn d'Poubelle voll, et sténkt an déi vill Tuten a Kartonge lackele Raten an anert Gedéiesch un.

De Problem ass zanter laangem bekannt, esou schlëmm ewéi dëse Summer war et awer nach ni. An zwar ass et esou schlëmm, datt d'Doktere vu Roum virun uerge sanitäre Problemer warnen an datt de Parquet vu Roum eng Enquête opgemaach huet.

All Dag gi ronn 5.000 Tonnen Dreck ewechgeheit, mä an a ronderëm Roum feelen d'Infrastrukturen, fir den Offall lass ze ginn. D'Stad hat emol 3 Dechargen, dovunner gouf eng zougemaach an déi aner zwou sinn an de lëschte Méint verbrannt.

D'Tax op den Offall wier 394 Euro fir eng Famill, mellt d'Zeitung "Il Messaggero", an d'Stad Roum géif iwwer 500 Euro op de Kapp fir d'Verschaffe vum Dreck ausginn. D'Awunner vu Roum ginn der Gemeng an der Politik d'Schold. Virop d'Buergermeeschtesch Virginia Raggi gëtt kritiséiert. Generell wier d'Stad an engem schlechten Zoustand, den ëffentlechen Transport an d'Stroosse maachen an der Lescht Problemer.