Wéinst engem ëmstriddenen Deal wärend senger Zäit als Procureur, an der Mëssbrauchsaffär ëm de Milliardär Epstein, ass den Alex Acosta zeréckgetrueden.

No de schwéieren Mëssbrauchsvirwërf géint de Geschäftsmann Jeffrey Epstein ass den US-Ausseminister Alex Acosta zeréckgetrueden. Hien hätt den Donald Trump e Freideg de Moien iwwert seng Récktrëttspläng informéiert, sou den Acosta bei engem gemeinsamen Optrëtt mam Trump am Wäissen Haus. Den Trump sot, datt den Acosta ee ganz gudden Aarbechtsminister gewiescht wär.

Hannergrond vum Acosta sengem Récktrëtt ass een ëmstriddenen Deal vu viru méi wéi 10 Joer, duerch deen den Epstein sech net virum Bundesgericht huet misse veräntwerten. De Geschäftsmann krut deemools eng Prisongsstrof vun 18 Méint. US-Medien no hat de Milliardär am Prisong besonneg gutt Konditiounen a konnt all Dag erausgoen. No 13 Méint war hien nees fräi komm.

Den Epstein soll Dosende Männerjäreger sexuell mëssbraucht hunn an zur Prostitutioun ugestëft hunn. De leschte Samschdeg war hie festgeholl ginn. Him gëtt Sexhandel a Verschwörung zum Sexhandel virgehäit.