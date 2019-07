Schwéier Wiedere mat vill Reen hunn e Freideg am Weste vun Däitschland fir vill Problemer gesuergt.

Ronn 2 Stonne vu Lëtzebuerg, zu Bobenheim a Rheinland-Pfalz gouf et souguer een Tornado den 11 Haiser an e puer Autoe ganz uerg zerstéiert huet. Op Videoen a Biller an den däitsche Medien ass den Tornado ganz däitlech z'erkennen.

E Porte-Parole vum däitsche Wiederdéngscht huet matgedeelt, datt et wahrscheinlech just e ganz schwaachen Tornado war. D'Police geet trotzdeem vun engem Schued an Héicht vu Milliounen aus.

Och op anere Plazen an Däitschland koum et zu kräftege Wiederen. Op der A4 bei Thüringen ware bei staarkem Reen bannent kuerzer Zäit 17 Gefierer an Accidenter verwéckelt, op d'mannst 23 Persoune goufen hei blesséiert.

Op anere Plaze koum et zu Äerdrutschen, Iwwerschwemmungen an um Fluchhafen zu Frankfurt koum et zu Verspéidungen.