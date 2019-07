An den USA gëtt sech op den Hurrikan Barry virbereet, deen am Südosten am Bundesstaat Louisiana e Samschdeg de Moie soll u Land goen.

Elo scho steet alles ënner Waasser. 14 Joer nom desastréisen Hurrikan Katrina bereet sech New Orleans op eng Katastroph vir. Deemools hat d'Stad mam Hurrikan "Katrina" ze kämpfen, honnerte vu Leit koumen ëm d'Liewen. Fir esou eng Situatioun z'evitéieren, huet den Donald Trump d'Leit opgeruff, d'Consigne vum Katastropheschutz eescht ze huelen. Elo schonns hunn eng Partie Fluchgesellschaften all d'Vollen op New Orleans annuléiert.

Den US-President Donald Trump huet dann och den nationalen Noutstand ausgeruff.

Wieder-Experten no soll de Stuerm vill Reen mat sech bréngen. Et rechent een domadder, datt 25-50 Zentimeter Reen an der Regioun erofkomme wäerten. Dobäi kënnt, datt am mëttlere Westen duerch staarke Reen de Floss Mississippi elo schonn Héichwaasser huet. D'Autoritéite warnen, datt laanscht d'Flëss d'Iwwerschwemmungen "liewensgeféierlech Ausmoossen" unhuele kënnen.