Nom Tëschefall mat iranesche Schëffer am Golf vun Oman, wëll Groussbritannien elo seng Handelsschëffer besser schützen.

Groussbritannien huet dowéinst Verstäerkung an d'Regioun geschéckt. De sougenannten „Zerstéierer“ HMS Montrose ass elo schonn dat zweet Schëff vun der britescher Marinn wat d'Handelsstrooss vun Hormus iwwerwaacht.



Trotz dëse Sécherheetsmoossnamen huet de briteschen Ausseminister Jeremy Hunt awer rappelléiert, datt ee misst e kille Kapp behalen, et wéilt ee keng Eskalatioun. Gläichzäiteg annoncéiert den Hunt awer, deen nieft dem Boris Johnson Kandidat ass fir d'Successioun vun der Theresa May, datt de Verdeedegungsbudget wäert an d'Luucht gesat ginn, wann hie sollt nächste Premier ginn.



Nach en Donneschdeg hat Groussbritannien missten intervenéiere wéi 3 iranesch Schëffer versicht haten, ee britesche Pëtrolstanker dorunner ze hënneren, duerch d'Strooss vun Hormus ze fueren. Teheran huet emol net zouginn, datt et iwwerhaapt een Tëschefall gouf.