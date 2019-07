An der somalescher Hafestad Kismayo gouf et e Freideg ee Selbstmordattentat op een Hotel bei deem op d'mannst 10 Auslänner ëmkomm sinn.

D'Attack a Somalia huet e puer Stonne gedauert. Am Ganze sinn op d'mannst 56 Mënchen ëm d'Liewe komm. No 10 Stonne konnten d'Autoritéiten der Attack een Enn setzen.

Fir d'éischt hat ee Selbstmordattentäter sech an engem Auto virun engem Hotel an d'Luucht gesprengt, sou déi somalesch Police. Duerno hunn d'Attentäter den Hotel gestiermt an et gouf eng Schéisserei, déi sech iwwer Stonne gezunn huet.

Op d'mannst 26 Persoune si bei der Attack op den Hotel ëm d'Liewe komm. 5 Attentäter goufen erschoss.

D'Terrormiliz Al-Shabaab huet dës Dot revendiquéiert. Si kontrolléieren nach ëmmer grouss Territoiren am Süden an am Zentrum vu Somalia a sinn och ëmmer nees fir grujeleg Attentater responsabel.