Wéi Medien mellen, muss d'Entreprise an den USA 4,4 Milliarden Euro bezuelen, nodeems si sech mam amerikanesche Konsumenteschutz dorobber gëeenegt hunn.

Wéinst dem Dateschutzskandal muss Facebook déif an d'Täsch gräifen an eng Strof vu 4,4 Milliarden Euro bezuelen. D'Entreprise huet sech mam amerikanesche Konsumenteschutz dorobber gëeenegt huet. Elo muss de Justizministère d'Sanktioun nach validéieren. An der Reegel kënnt deen awer der Decisioun vun der Verbraucherzentral no. Domadder krut Facebook, déi bis elo héchste Strof am Kontext vum Dateschutz.

Am Accord soll och festgehale sinn, datt Facebook an Zukunft méi limitéiert mat de perséinlechen Donnéeë vu senge Clientë muss ëmgoen. Hannergrond vun der Sanktioun ass een Accord vun 2011, domadder Facebook sech verflicht hat, d'Donnéeë méi ze respektéieren, an an aller Transparenz z'agéieren. D'Verbraucherzentral hat dunn d'lescht Joer eng Enquête lancéiert, fir ze kucken op dat soziaalt Netzwierk géint deen Accord verstouss hätt, nodeems de Skandal ëm "Cambridge Analytica" lassgetrëppelt gouf.