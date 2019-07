Eigentlech sollt de Russland-Spezialenquêteur déi nächst Woch virum US-Kongress aussoen. Elo gouf de mat Spannung erwaarten Optrëtt verréckelt.

Den amerikanesche Spezialenquêteur Robert Mueller huet seng Interventioun virum US-Kongress ëm eng Woch no hanne verluecht. Domadder wëll den Enquêteur, deen an der Russland-Affär soll aussoen, méi Zäit kréien, fir virun den Deputéierten aus den Justiz- an Geheimdéngschtgremien ze schwätzen.

Zwee Joer laang hat de Robert Mueller ermëttelt, ob et geheim Arrangementer am Walkampf fir déi amerikanesch Presidentielle mat de Russe gouf oder net. Enn Mäerz hat de Mueller an deem Kontext ee Rapport un de Justizminister Barr iwwerreecht. Eréischt am Abrëll gouf den deels geschwäerzte Rapport dunn ëffentlech gemaach.