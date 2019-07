Eleng um Samschdeg hunn 170 Waffebesëtzer hir Waff an Accessoiren ofginn, déi duerno zerstéiert goufen.

No den Attacke vu Cristchurch an Neiséiland viru 4 Méint hunn d'Autoritéiten e Samschdeg domadder ugefaangen, Waffen anzesammelen. Et ass dat déi éischte Kéier. 250 Asammlunge sinn nach queesch duerch d'Land geplangt.

D'Besëtzer, déi hir Waffen ofginn hunn respektiv nach mussen ofginn, kruten eng Entschiedegung.

No den Attentater op zwou Moscheeë mat 51 Doudegen hat d'Regierung decidéiert, datt Hallef-Automatesch Waffe verbuede géifen. 6 Méint hunn d'Leit Zäit hir Stécker ofzeginn.