Beim Tëschefall an der Nuecht blouf et awer beim Materialschued. De Sender hat annoncéiert, e kontroversen Documentaire ze diffuséieren.

An der Ukrain gouf an der Nuecht géint 3.40 Auer mat engem Granatewerfer op d'Gebai vun enger Televisiounschaîne geschoss. Dat nodeems de Sender annoncéiert hat, e kontroversen Documentaire mat ënnert anerem dem russesche President Vladimir Putin ze diffuséieren. Dat mellt d'Noriichtenagence AFP. Déi ukrainesch Offiziell hunn d'Attack als Terror beschriwwen. Blesséierter gouf et awer keng. Et blouf beim Materialschued. D'Waff gouf op der Plaz fonnt a séchergestallt. An der Haaptstad Kiew goufen d'Kontrolle verschäerft, fir de Responsabelen ze fannen.