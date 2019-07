Nieft der däitscher Bundeskanzlerin Angela Merkel sinn och nach eng Rei aner Staats- an Regierungscheffen op Paräis invitéiert.

Do wou jo traditionell um "Quatorze juillet" eng grouss Parad iwwer d'Champs-Élysées zitt.

Den hollännesche Premier Mark Rutte, de belsche Premier a méiglechen nächsten EU-Conseilspresident Charles Michel, den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker, de portugisesche Premier Marcelo Rebelo de Sousa an déi estlännesch Staatspresidentin Kersti Kaljulaid ginn och an der franséischer Haaptstad erwaart.

D'lescht Joer ware sech am ganzen 10 EU-Staaten op dem Emmanuel Macron seng Propose fir een europäescht Militärbündnis d'accord. Mat dëser Allianz soll eng schnell a koordinéiert militäresch Reaktioun garantéiert ginn, am Fall vun enger Kris.

Schonn e Samschdeg den Owend um Virowend vum 14. Juli huet de franséische President Emmanuel Macron iwwerdeems ugekënnegt, dass hien ee militäresche Weltraumkommando wäert bannent der franséischer Loftwaff schafen.

Domat bereet sech also elo och Frankräich, nieft den USA, Russland, China an Indien op Weltraumkricher vir. De Weltraum wär nämlech en neie Beräich vun der Konfrontatioun sou sot et den Emmanuel Macron bei enger Ried virum Militär.

Dobäi géing et him awer virun allem ëm e bessere Schutz vun de franséische Satellitte goen.