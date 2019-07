Eng Uertschaft huet missen evakuéiert ginn an eng Partie Autobunne goufe gespaart. Dat schlëmmste soll awer nach kommen, warne Meteorologen.

De Problem beim Stuerm wär nämlech net de Wand, mä d'Waasser. D'Auswierkunge vun dem massive Reen, géinge sech eréischt an den nächsten Deeg weisen.

Iwwer 100.000 Mënsche sinn den Ament nach ouni Stroum. Dat net just am Bundesstaat Louisiana, mä och bei de Noperen am Texas, Mississippi an Alabama.