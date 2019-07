4 Kanner waren un der däitsch-éisträichescher Grenz mat engem Trakter ënnerwee, e Meedche vun 13 Joer an e Bouf vun 10 Joer si gestuerwen.

Um Steier vum Trakter war een 13 Joer ale Jong. Déi aner 3 Kanner souze vir an der Schëpp vum Trakter. Wahrscheinlech sinn d'Kanner wéinst enger Knupp oder engem Lach am Buedem aus der Schëpp gefall an goufen dunn iwwerrannt.

Dat drëtt Kand an der Schëpp, e Meedche vun 12 Joer gouf net blesséiert, wär awer schwéier traumatiséiert, sou schreiwen däitsch Medien.

Enquêteuren aus Bayern an Éisträich ware bis spéit an d'Nuecht am Asaz.