Op Uerder vum President Trump huet e Sonndeg an den USA eng grouss Expulsiounscampagne ugefaangen.

Dem Wäissen Haus geet et drëms, fir enger neier Immigratiounswell aus Zentral-Amerika entgéintzewierken. Déi aktuell Immigratiounspolitik stéisst op grousse Widderstand an der Populatioun. Virun allem och, wat d’Prisongen fir Flüchtlingen ugeet.

De Vizepresident Mike Pence ass sech e Samschdeg zu McAllen an Texas e Flüchtlingsprisong ukucke gaangen, wou d’Männer, getrennt vun hire Fraen a Kanner, zesummegepercht sinn, ouni dass och nëmme Better do wieren, fir sech dropzeleeën. D’Biller sollen zum Ausdrock bréngen, dass den aktuelle Regime am Wäissen Haus net gewëllt ass, senger Immigratiounspolitik den Uschäin vun och nëmmen enger Grimmel Mënschlechkeet wëllen ze ginn.

D’Ausweisungen hu keng legal Basis an déi demokratesch Kongressmemberin aus Texas Sheila Jackson Lee informéiert d’Migranten, dass ouni schrëftlecht Geriichtsuerteel kee ka gezwonge ginn, d’Land ze verloossen.