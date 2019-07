175 Leit goufen am Ganzen festgeholl.

Tensioune goufen et e Sonndeg nom grousse Militär-Defilé op de Champs Élysées fir den "quatorze juillet" a Frankräich. D'Gilets jaunes haten hire Retour schonn iwwer déi sozial Medien ugekënnegt an hu scho virun der Parad bei der Arrivée vum franséische President ugefaange mat päifen a jäizen.

Nom Defilé dunn goufen et Ausernanersetzunge mat der Police, eng ganz Rei Persoune goufe blesséiert, dorënner e puer Leit méi uerg. D'Police huet missen Tréinegas asetzen. Eppes, dat och d'Spectateuren an déi vill Touristen op der Plaz erféiert huet. 175 Leit goufen am Ganze festgeholl.

De 14. Juli stoung dëst Joer ganz am Zeeche vun der europäescher Verdeedegung. Den Emmanuel Macron hat jo schonn um Virowend ugekënnegt, hie géing ee Weltraumkommando bannent der franséischer Loftwaff schafen. Haaptattraktioun vum Defilé war iwwregens den „homme volant“, dee mat engem Gewier an der Hand op engem Flyboard nawell ganz séier an héich iwwer d'Champs Elysées geflunn ass.