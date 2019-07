Et gi Gerüchter hie wéilt um Bord vun der UN-Vollversammlung am September een Treffe mat Washington virbereeden.

Den iranesche President Hassan Ruhani ass bereet, mat den USA ze verhandelen, allerdéngs nëmmen ënner bestëmmte Konditiounen. Et wär een ëmmer bereet ze negociéieren, „och an dëser Stonn, souguer elo direkt“ dat war d'Ausso vum President. Virdru missten d'Amerikaner awer dem Drock op Teheran een Enn setzen an d'Sanktioune géint säi Land stoppen.

D'Medie ginn dovun aus, dass sech am Iran fläisseg op Verhandlunge mat den USA virbereet gëtt, well de Ruhani dës Ausso gemaach huet zur gläicher Zäit wéi den iraneschen Ausseminister zu New York gelant ass. Et gi Gerüchter hie wéilt um Bord vun der UN-Vollversammlung am September een Treffe mat Washington virbereeden.