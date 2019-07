China versicht duerch Mesurë wéi ënner anerem eng Baisse vun de Steieren an eng méi labber Geldpolitik de Wuesstem nees ze relancéieren.

Ënnert dem Drock vum Handelskrich mat den USA ginn d'Zuele vum Wuesstem a China weider erof a sinn elo bei 6,2 Prozent ukomm. Dat huet d'Statistikagence vu Peking matgedeelt. Domat ass déi zweetgréisste Wirtschaft op der Welt esou lues wéi zanter 3 Joerzéngten net méi.

China versicht, duerch Mesurë wéi ënner anerem eng Baisse vun de Steieren an eng méi labber Geldpolitik de Wuesstem nees ze relancéieren. Dee läit awer, och mat de 6,2 Prozent, nach an der Marge vun de 6,0-6,5 Prozent déi d'Regierung fir 2019 virginn hat.

Zanter engem Joer dauert elo schonn den Handelskrich mat den USA an t'ass och nach keen Enn a Siicht. Béid Säiten haten zwar beim G20-Sommet am japaneschen Osaka e „Waffestëllstand“ am iwwerdroene Sënn ausgehandelt an eng Relance vun den Handelsgespréicher ausgemaach. Bis ewell huet awer weder Washington nach Beijing un de Verhandlungsdësch zeréckfonnt.