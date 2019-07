Och am Bangladesch an am Nordoste vun Indien sinn insgesamt 1 Millioun Leit op der Flucht virun de Waassermassen.

E ganz staarke Monsunreen huet am Nepal fir op d'mannst 65 Doudeger gesuergt. Zanter leschter Woch reent et quasi ouni Enn wei aus Eemeren, 30 vun de 77 Bezierker wäre concernéiert, dorënner och d'Haaptstad Kathmandu. D'Waassermassen hunn Äerdrëtsch verursaacht a fir schlëmm Iwwerschwemmunge gesuergt. Och am Bangladesch an am Nordoste vun Indien sinn insgesamt 1 Millioun Leit op der Flucht virun de Waassermassen. D'Monsun-Zäit dauert vu Juni bis September.