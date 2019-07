Déi däitsch "Sea-Watch"-Kapitänin Carola Rackete huet eng Opnam vun all de Flüchtlingen aus Libyen opgefuerdert

D'"Sea-Watch"-Kapitänin Carola Rackete huet Europa opgefuerdert, d'Flüchtlingen, déi sech a Libyen an der Hand vun Schlepper souwéi och a Flüchtlingslagere befannen, opzehuelen. D'Carola Rackete huet der Bild-Zeitung am Zesummenhang domadder gesot "Wir hören von einer halben Millionen Menschen, die in den Händen von Schleppern sind oder in libyschen Flüchtlingslagern, die wir rausholen müssen." D'Flüchtlinge befanne sech zudeem a Flüchtlingslagere mat katastrophalen Zoustänn: Mangel un Toiletten, Iessen, Drénken an Duschen. Och gi si der UN no an Hëllefsorganisatioune mësshandelt.

Zudeem sot si, dat déi europäesch Länner eng historesch Verflichtung hunn wéinst der Kolonialzäit. Laut hir sinn och déi Muechtverhältnisser hautzedaags duerch Europa bestëmmt ginn. Europa huet dowéinst d'Verflichtung, deene Flüchtlingen, déi wéinst de Muechtverhältnisser souwéi och der Klimasituatioun net méi an hire Länner liewen kënnen, ze hëllefen sécher u Land ze kommen an si opzehuelen.

Opgrond vun dem Zesummebroch vum Klimasystem gëtt d'Iessensbasis an deenen afrikanesche Länner och zerstéiert. Verursaacht gëtt dëst duerch d'Industrielänner an Europa. Dëst féiert also zousätzlech zu Klimaflüchtlingen. Dowéinst mussen dem Carola Rackete no däi europäesch Länner d'Flüchtlinge ophuelen.

Selwer steet d'Rackete säit Enn Juni an de Schlagzeilen, well si ee Rettungsschëff vun der dätscher Hëllefsorganisatioun "Sea-Watch" onerlaabt mat Migranten u Bord bis an Italien bruecht huet. Dowéinst lafen och Ermëttlungen, wéinst Bäihëllef vun illegaler Awanderung an Italien, géint Si.