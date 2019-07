Dëse Méindeg virun 3 Joer gouf et de Putsch-Versuch géint de President Erdogan an der Tierkei.

An deem Kader plangt de Staatschef fir de Méindeg den Owend gréisser Festivitéiten am ganze Land, ma haaptsächlech zu Istanbul, wou ënnert anerem e Musée inauguréiert gëtt, deen un d’Virgäng vun deemools soll erënneren.

Dernieft hält den Erdogan selwer eng Ried um Atatürk-Fluchhafen vun der Bosporus-Metropol.

Um Owend vum 15. Juli 2016 hat en Deel vum Militär probéiert, d’Regierung ze stierzen an d’Muecht ze ergräifen. No deels bluddegen Affrontementer mat Erdogan-loyalen Zaldoten, der Police, an och Bierger, déi fir d’Verdeedegung vun der Regierung op d’Strooss gaange waren, ass de Putschversuch awer näischt ginn an 251 Leit waren ëm d’Liewe komm.

Den Erdogan mécht bis e Méindeg d’Beweegung ronderëm den islamesche Priedeger Fethullah Gülen fir dat Ganzt responsabel a fiert zanterhier eng ganz radikal Schinn, fir seng Muecht weider ze ënnermaueren.