Op 7 Standuerter an Däitschland hunn d'Employéen hir Aarbecht néier geluecht a fuerderen eng Hausse vun hire Paien.

De Streik fält op de sougenannte Prime Day, op deem Amazon eng ganz Rei Promotiounen offréiert.

D'Gewerkschaft Verdi, déi zum Streik opgeruff hat, beklot, dass esou Aktiounen op Käschte vun de Salaire ginn. Verdi fuerdert, dass Amazon sech un déi virgeschriwwen Tariffer am Beräich vum Eenzel- a Versandhandel hält.

Amazon huet iwwerdeems erkläert, dass een, am Verglach mat aneren Entreprisen am Domaine vun der Logistik, géif relativ héich Salaire bezuelen an dowéinst och net wëlles hätt, dës an d'Luucht ze setzen.