No der Victoire vun Algerien beim Afrika-Cup e Sonndeg den Owend ass et an enger Rei franséische Stied zu Ausernanersetzunge komm.

Am Laf vum Owend sinn dowéinst ganzer 282 Leit festgeholl ginn. 249 dovu goufen an de Garde à vue gesat. Dat huet den zoustännege Ministère e Méindeg bekannt ginn. Dausende Supporter hunn a Frankräich an de Stroossen der Algerescher Futtball-Nationalekipp hir Qualifikatioun fir d'Finall gefeiert. Dobäi gouf et ënnert anerem Onrouen zu Paräis, Lyon a Marseille. Zu Lyon an Ëmgéigend goufen Autoen a Brand gesat an zu Marseille hunn deels d'Forces de l'ordre misse mat Tréinegas géint d'Leit virgoen. D'Finall vum Afrika-Cup ass e Sonndeg. Algerien trëfft dobäi op Senegal.