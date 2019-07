Well doriwwer gestridde gëtt, wien d'Käschte fir d'Reparatur vun de Rolltrape muss iwwerhuelen, sinn dës elo scho ronn 3 Méint ausser Betrib.

Wien zu Rio de Janeiro de Bierg bis bei déi berühmte Christus-Statue wëll eropkommen, muss dat den Ament zu Fouss an 220 Träppleken erop maachen. No engem schlëmmen Donnerwieder am Abrëll waren d'Rolltrapen, déi op de 710-Meter-héije Corcovado-Bierg eropféieren, futti gefuer. Lokale Medien no géif et elo Sträit doriwwer, wien d'Reparatur vun de Rolltrape soll bezuelen.

Dës Reparatur soll ëmgerechent ronn 250.000 Euro kaschten.

Déi staatlech Administratioun ICMBio, déi den Tijuca-Nationalpark geréiert an d'Bedreiwerfirma vun der Zuchlinn, déi de Bierg eropfiert, Trem do Corcovado, kéimen a Fro, fir d'Reparaturkäschten ze iwwerhuelen.

Trem do Corcovado huet annoncéiert, d'Rolltrapen elo reparéieren ze loossen a gläichzäiteg viru Geriicht d'Fraisen dofir anzefuerderen.

D'Christus-Statue, déi 1931 ageweit gouf, gehéiert zanter 2012 zum Weltkulturierwen an zitt all Joer ronn 3 Milliounen Touristen un.