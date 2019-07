E Mëttwoch wëll d'Politiker vun der CDU als däitsch Verdeedegungsministerin zerécktrieden, dat huet si via Twitter annoncéiert.

Grond heivir ass, datt si op europäeschem Niveau als Kommissiounspresidentin nominéiert ass an esou de Poste vum Jean-Claude Juncker kéint iwwerhuelen. Hei feelt nach just d'Zoustëmmung vum EU-Parlament.

D'von der Leyen huet awer annoncéiert, datt esouguer, wa si de Posten op EU-Niveau net géif kréien, datt si als Verdeedegungsministerin wäert zerécktrieden. Si wéilt hir Aarbecht an Zukunft ganz an den Déngscht vun Europa stellen, huet si kuerz virum Vott vum EU-Parlament annoncéiert.

Meine Entscheidung für Europa. pic.twitter.com/NWGc1QabX0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2019

D'Nominatioun vum Ursula von der Leyen war fir vill eng Iwwerraschung a fir d'Spëtzekandidaten eng Enttäuschung. Déi europäesch Vollekspartei, also déi vun der Kandidatin, steet hannert hir. Déi Liberal, d'Rietspopulisten an d'Europakritiker sinn och positiv gestëmmt. Verschidde Sozialdemokrate si kritesch a rosen, well hire Spëtzekandidat, den Hollänner Frans Timmermans, net nominéiert gouf. Déi däitsch SPD-Europadeputéiert wëlle sech jiddefalls queesch stellen. D'Sozialisten aus Spuenien a Portugal wëlle si par Konter ënnerstëtzen. Déi europäesch Gréng an déi Lénk si kloer géint d'Politikerin.

An Däitschland ass déi aktuell Verdeedegungsministerin an der Kritik, ënner anerem fir eng schlecht equipéiert Bundeswehr an ze vill Niewekäschten am Ministère. Fir Europa wëll d'Ursula von der Leyen sech ënner anerem fir ee Mindestloun fir all EU-Land an eng verschäerfte Klimapolitik asetzen.

Déi aner Presidente-Poste si scho verginn oder versprach. Den italienesche Sozialdemokrat David-Maria Sassoli ass den neie Parlamentspresident, de bloen nach aktuelle Premier aus der Belsch Charles Michel gëtt Conseilspresident. Déi franséisch Christine Lagarde gouf als Presidentin vun der europäescher Zentralbank nominéiert.

Gëtt d'Ursula von der Leyen confirméiert, da muss duerno mol nach hir Kommissioun gewielt ginn. Gëtt si net votéiert, fäerte verschiddener, datt d'EU an och déi Grouss Koalitioun an Däitschland an eng Kris gerode géifen. Ass de Vott en Dënschdeg den Owend negativ, ginn d'Gespréicher erëm vu vir un. Bannent engem Mount muss een neie Kandidat nominéiert ginn an da gëtt erëm gewielt. Déi nei Kommissioun soll den 1. November untrieden.