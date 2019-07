Nodeems d'Pompjeeën d'Flamen ënner Kontroll haten, konnten déi betraffen Touriste e Méindeg den Owend nees zeréck op d'Campinger.

Wéinst engem Bëschbrand a Südfrankräich, hunn e Méindeg mussen 2.500 Touriste vun dräi Campinger a Sécherheet bruecht ginn. D'Leit goufen zu Argelès-sur-Mer, ëstlech vu Perpignan, ënnert anerem an Turnhalen ënnerbruecht. Dat huet déi zoustänneg Prefektur matgedeelt. D'Feier war e Méindeg de Mëtteg géint zwou Auer aus bis elo ongekläerter Ursaach ausgebrach. Wéinst dem staarke Wand hunn sech d'Flame ganz séier ausgebreet.

Nodeems d'Pompjeeën d'Flamen ënner Kontroll haten, konnten déi betraffen Touriste Owes nees zeréck op d'Campinger. Am ganze ware véier Läschfliger am Asaz. Argelès-sur-Mer ass bekannt fir seng Camping-Touristen. Wärend der Summersaison wiisst d'Populatioun vun 10.000 op iwwer 150.000 Leit. D'Uertschaft am Süde vu Frankräich gëtt och dacks "d'Capitale du camping" genannt.