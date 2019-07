Den Donald Trump hätt mat senge rassisteschen Aussoen just wëllen d'Korruptioun vu senger Regierung vertuschen, heescht et.

Déi 4 demokratesch Kongressdeputéiert, déi den Donald Trump hefteg attackéiert huet, hunn d'Aussoe vum US-President ferm kritiséiert. Den Donald Trump hätt mat senge krasse rassisteschen Attacke wëllen dovun oflenken, wéi korrupt seng Regierung ass. Dat sot d'Ilhan Omar wärend enger Pressekonferenz mat hiren dräi Kolleginnen.

Déi 4 Fraen hu betount, dass si sech net intimidéiere loossen. Den Donald Trump hat keng Nimm genannt, awer e puer Demokratinnen opgefuerdert, an hir respektiv Heemechtslänner zeréck ze goen an d'Problemer do ze léisen, amplaz den USA gutt Tuyauen ze ginn.