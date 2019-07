Wéi et heescht, hätten d'Regierungen zu Berlin an zu Paräis positiv op dëse Schrëtt reagéiert.

De fréieren hollännesche Finanzminister a Chef vum Eurogrupp, Jeroen Dijsselbloem soll neie Chef vum Internationale Wärungsfong ginn. Déi hollännesch Regierung wier den Ament am Gaang ënnert den EU Länner eng Majoritéit fir de Jeroen Dijsselbloem als Successeur vun der Christine Lagarde zesummen ze kréien.

Déi fréier franséisch Ministesch soll jo nei Cheffin vun der Europäescher Zentralbank ginn. Wéi et heescht, hätten d'Regierungen zu Berlin an zu Paräis positiv op dëse Schrëtt reagéiert. Eng offiziell Confirmatioun gëtt et awer nach net, dat schreift d'Süddeutsche Zeitung. Ouni den Accord vun dësen zwee zentralen EU-Staaten hätt e Kandidat wahrscheinlech net vill Chancen.