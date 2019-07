An Zukunft sollen op de Philippinnen ëffentlech sexuell Belästegunge bestrooft ginn.

De philippinnesche President Rodrigo Duterte, dee bekannt ass fir seng sexistesch souwéi fraefeindlech Bemierkungen, léist an d'Zukunft ëffentlech sexuell Belästegunge bestrofen.

Dem Gesetz, dat elo op de Philippinnen a Kraaft getrueden ass, no gi fraefeindlech, homophob a transphob Beleidegungen, souwéi och hannendrun Päife bestrooft, bezéiungsweis et riskéiert ee souguer an de Prisong ze kommen. Fir Exhibitionismus, befummelen, stalken oder wann ee sech bewosst laanscht engem anere säi Kierper reift, kann et a Zukunft mat bis zu 6 Méint Prisong bestrof ginn.

D'Gesetz über Sichere Räume ass ewell am Abrëll vun Duterte ënnerschriwwe ginn, gouf awer eréischt de Méindeg verëffentlecht. De 74 ale philippinnesche President huet awer well selwer an der Vergaangenheet géint säin neit Gesetz verstouss. Esou huet hie dat lescht Joer sengem Vollek erzielt, datt, wou hie een Teenager war, hien en Déngschtmeedchen, dat geschlof huet, befummelt huet. Am August 2018 huet hien esouguer gesot, datt, soulaang et vill schéi Frae gëtt, gëtt et och nach vill Vergewaltegungen.