A Südasien huet de Monsun-Reen iwwer 180 Leit an den Doud gerappt an honnertdausende vu Mënsche sinn ouni doheem.

De Monsun-Reen a Südasien, huet verursaacht, datt vill Haiser zerstéiert goufen. Obwuel de Monsun u sech wichteg ass, fir datt genuch Grondwaasser an den aarme Regiounen ass, kann d'Reesaison, déi sech do vu Juni bis September zitt, däitlech sinn. Sou huet de Monsun-Reen dëst Joer well desastréis Verwüstungen an Indien, Nepal, Bangladesch souwéi Pakistan hannerlooss: Haiser, Mënsche souwéi Booter sinn an den aarme Regiounen ewechgespullt ginn.

Iwwer 180 Léit hunn hiert Liewe well a Südasien verluer an honnertdausend vu Mënsche si wéinst der Héicht vun de Flëss gefaangen. Esou ass de Brahmaputra, een wichtegen Himalaya-Floss, iwwer ee Meter (40 inches) iwwert dem "danger level". Iwwerfëllte Booter probéieren d'Leit u séchert Land ze bréngen.

© AFP/Biju Boro

An Assam, een indesche Bundesstaat, ass souguer eng Alerte rouge, well d'Dierfer souwéi d'Autobunn vum Waasser getrennt sinn. Och hunn d'Autoritéite probéiert, d'Déieren am Kaziranga-Nationalpark ze retten.

Gesondheetsexperten hu viru méigleche Krankheeten, déi vum Waasser iwwerdroe kéinte ginn, gewarnt. Och hu si een Opruff fir international Hëllef gemaach.