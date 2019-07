Gutt 3 vu 5 HIV-positive Patienten kréien mëttlerweil eng anti-retroviral Therapie, déi en Iwwerdroe vum Virus verhënnere kann.

D’Zuel vun Aids-Doudegen ass am leschte Joer weltwäit weider zeréckgaangen. Dat geet aus dem Joresrapport vum zoustännegen UNO-Organ, der UNaids ervir, deen en Dënschdeg de Moien zu Paräis virgestallt gouf.

Deemno wieren zejoert weltwäit 770.000 Doudesfäll op d'Autoimmunkrankheet zeréckzeféiere gewiescht. Dat wier ronn een Drëttel manner wéi nach virun 8 Joer.

Gutt 3 vu 5 HIV-positive Patiente kréie mëttlerweil eng anti-retroviral Therapie, déi en Iwwerdroe vum Virus verhënnere kann.

Hei zu Lëtzebuerg ass d’Zuel vu Nei-Infektioune jo zejoert och zeréckgaangen. Der Santé no hu sech 2018 just nach 43 Leit nei ugestach, wou d’Fäll och confirméiert sinn.

De Kit fir selwer Schnell-Tester ze maachen, gëtt et zanter leschter Woch iwwerdeems an den Apdikten ze kafen. Deemnächst sollen d'Tester dann och an de Supermarchéen ze fanne sinn. Bannent enger hallwer Stonn sollen d’Leit domadder Resultater virleien hunn, ob se sech mat HIV infizéiert hunn.