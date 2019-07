Obwuel d'Äerdbiewe virun der Küst war, gouf et awer keng Tsunami-Warnung.

Op der indonesescher Vakanzeninsel Bali gouf et um fréie Dënschdeg de Moien eiser Zäit en Äerdbiewen. De Buedem huet mat enger Stäerkt vun 5,7 Punkten op der Richterskala eng 100 Kilometer virun der Küst geziddert.

Et gouf awer keng Tsunami-Warnung, mä vill Touristen hunn d’Gezidders gutt an hiren Hoteller gespuert. Et ass dat zweete Biewen an där Regioun bannent just 3 Deeg.