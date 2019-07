Obwuel d'EU d'finanziell Mëttel fir Tierkei gekierzt huet, wëll d'Tierkei awer weider am Mier virun Zypern no Gas bueren.

Den EU-Ausseminister huet ee Méinden am Gassträit mat Zypern Sanktioune géint Tierkei verhänkt. Ankara huet awer matgedeelt, datt si weider buere wäerten. "Die beschlossenen Maßnahmen werden keine Auswirkung auf die Entschlossenheit der Türkei zur Fortsetzung ihrer Kohlenwasserstoffaktivitäten im östlichen Mittelmeer haben" huet et dem tierkeschen Ausseminister no geheescht.

Zudeem huet d'EU entscheet, d'EU-Mëttele fir Tierkei ze kierzen. Och wëll d'Wäertergemeinschaft den Dialog mat der Tierkei stoppen an d'Verhandlungen iwwert d'Loftverkéierofkommes aussetzen.

D'Tierkei weist all d'Virwërf vun illegaler Buerung zeréck. Si sinn der Meenung, datt déi Gewässer, an deene si aktiv sinn, zu hire sougenannte "Festlandsockel" gehéieren. Zënter der Entdeckung vum grousse Gasvirkomme virun der Küst vun Zypern gëtt et Sträit mat der Tierkei ëm d'Ausbeutung.

U sech ëmfaasst d'Republik Zypern déi ganz Mëttelmierinsel, mä d'Regierung zu Nikosia kontrolléiert praktesch just de griichesche Süden. Den tierkeschen Norden ass eegestänneg, zënter déi tierkesch Arméi 1974 wéinst engem Militärputsch do intervenéiert ass. Déi tierkesch Republik Nordzypern gëtt allerdéngs just vun Ankara unerkannt.