Nadschmeddin Faradsch Ahmad, bekannt ënnert Krekar, ass op der "Terrorliste" vun der USA an de Vereenten Natiounen.

No der Veruerteelung duerch een italienescht Geriicht ass de kurdeschen Islamisteführer, Mullah Krekar, an Norwegen festgeholl ginn. Dem norwegeschen Inlandsgeheimdéngscht PST no, ass de Krekar ee Méindenowend festgeholl ginn. Géint den Islamist louche well international souwéi een italieneschen Haftbefeel vir.

D'Geriicht an der norditalienescher Stad Bozen haten den 63 Joer ale Krekar puer Stonne virdrun an Ofwiesenheet wéinst Virwërf vun "terroristeschen Verschwierungen" zu enger Haft vun 12 Joer veruerteelt.

Dem Krekar gëtt virgeheit, de Leader vun engem extremistesche Grupp mam Numm Rauthi Schax ze sinn. Den Netzwierk soll anscheinend och a Kontakt mat dem islamesche Staat (IS) sinn an Uschléi am Weste geplangt hunn. Dem Krekar säin Affekot sot awer, hien hätt kee Kontakt mam IS. Zudeem soll de Krekar nëmmen an Irak wëllen zeréckgoen an do Politiker ginn.