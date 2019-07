Kuerz virun 15 Auer en Dënschdeg am Nomëtteg koum d'Nouvelle, datt de franséische Minister François de Rugy seng Demissioun deposéiert huet.

Den Ëmweltminister war an d'Kräizfeier vun der Kritik geroden well hie sech, a senger Zäit als President vun der "Assemblée générale" mat ëffentleche Gelder deier privat Iesse bezuele gelooss huet an eng iwwerdriwwe Renovatioun vun enger Déngschtwunneng soll finanzéiert hunn.