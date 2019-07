D'Finanzministeren vun de 7 grousse Wirtschaftsmuechten op der Welt kommen haut zu Chantilly bei Paräis beieneen.

Am Mëttelpunkt vun hire Berodunge steet eng méi héich Besteierung vu groussen internationale Konzerner. An der Haaptsaach dierft et ëm déi franséisch Initiative goen, um nationalen Niveau Internet-Giganten wéi Google, Amazon oder Apple ze besteieren.

Déi amerikanesch Regierung huet scho mat Géigemesuren wéi Stroftaxen an Handelsrestriktioune gedreet.