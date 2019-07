Viru bal 25 Joer, an der Nuecht op den 28. September 1994, ass an der Ostsee d'Estonia ënnergaangen.

Et handelt sech ëm dat schlëmmste Schëffsongléck an der europäescher Nokrichszäit. Viru bal 25 Joer, an der Nuecht op den 28. September 1994, ass an der Ostsee d'Estonia ënnergaangen. D'Fär war ënnerwee vun Tallin op Stockholm. 852 Mënsche koumen deemools ëm d'Liewen. Just 137 haten iwwerlieft.

Bis haut ass d'Onglécksursaach net ganz gekläert. Ee Geriicht zu Nanterre iwwerpréift elo d'Schuedenersatzfuerderunge vu ronn 1.000 Iwwerliewenden a Familljemembere vun Affer. Et geet ëm méi wéi 40 Milliounen Euro. E Freideg soll eng Decisioun falen.

D'Schëff läit nach haut um Mieresbuedem.