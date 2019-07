Dat amerikanescht Representantenhaus huet rassistesch Kommentare vum US-President Donald Trump géintiwwer 4 demokrateschen Deputéiert veruerteelt.

De Kongress, dee vun den oppositionellen Demokraten dominéiert gëtt, huet en Dënschdeg fir eng Resolutioun gestëmmt, an där dem Trump seng Aussoe schaarf veruerteelt ginn. D'Kommentare vum President hätten Angscht an Haass géint Nei-Amerikaner a Leit mat däischterer Hautfaarf legitiméiert a verstäerkt, heescht et am Text, fir deen och 4 Deputéiert vum Trump senge Republikaner gestëmmt hunn.

Den US-President hat mat friemefeindleche Remarke géint weiblech Deputéiert mat Migratiounshannergrond fir hefteg Reaktioune gesuergt. Den Donald Trump hat hinnen ënnert anerem virgeheit d'USA ze haassen an huet si opgeruff an hir Heemechtslänner zeréckzegoen. Dräi vun deene véier betraffene Fraen sinn an den USA op d'Welt komm.