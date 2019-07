En neien Temperatur-Rekord huet déi nërdlechst permanent bewunnte Stad op der Welt dëser Deeg erlieft.

An der Moyenne ass et am Juli do knapp ëm 3,4 Grad waarm. De Chef-Meteorolog am kanadeschen Ëmweltministère schwätzt vun engem absoluten Hëtzt-Rekord, deen et esou an de leschten 60 Joer net zu Alert gouf.

D'Regioun läit knapp 900 Kilometer vum Nordpol ewech. De leschte Rekord an där Ausmooss guf den 8. Juli 1956 gemooss. Do waren et 20 Grad. Zanter 2012 géif et awer ëmmer nees Temperaturen tëscht 19 an 20 Grad ginn.