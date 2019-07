D'asiatesch Länner revoltéiere sech kéint den Dreck, deen si vun anere Länner kréien.

Nodeems Indonesien an aner Länner a Südostasien de Plastik-Dreck zeréck schécke wëllen, wëll och Kambodscha dëst duerchzéien. Engem Porte-Parole vum Ëmweltministère no, gëtt nach ënnersicht, aus wéi engem Land déi 83 Containeren, mat dem onerwënschtem Dreck, kommen. Den Exportateur vum Dreck muss och mat enger Strof rechnen, huet den Neth Pheaktra matgedeelt. Kambodscha huet d'Aféierung vum Plastik-Dreck well zënter zwee Joerzéngten verbueden. "Kambodscha ass keen Dreckstipp", huet de Porte-Parole gesot.

D'Container sti zënter Méint am Hafe vu Sihanoukville an der Südwestküst vu Kambodscha. Den Inhalt vun de Containere war als "Recycling-Rohstoff" gekennzeechent. Wéi awer eng Kontroll gemaach ginn ass, hunn d'Beamte gesinn, wat wierklech am Container dran ass.

Zënter China ufanks 2018 den Import vu Konschtstoff-Dreck fir de Recycling staark ageschränkt huet, hunn d'Exportateuren den Dreck an aner asiatesch Länner bruecht ewéi Indonesien oder Malaysia.

An deene Länner gëtt de Widderstand ëmmer méi grouss.