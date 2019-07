Fir de 50. Joresdag vun der Moundlandung ass de Washington-Monument en Dënschdeg zur Apollo-11-Rakéit ginn.

Den 16. Juli ass d'Apollo 11 gestart a soumat gouf den 20. Juli 1969 een Dram Wierklechkeet: De Mënsch ass fir déi éischte Kéier um Mound gelant. Fir déi éischte Kéier war et gelongen, datt ee Mënsch sécher um Mound an erëm zeréck op der Äerd lant. Duerch Fernsehiwwerdroung ass d'Evenement déif an der Erënnerung vun direkt e puer Generatioune verankert.

Fir de 50. Joresdag vum Start vun der Apollo-11 ze feieren, ass en Dënschdeg de Washington-Monument zur Apollo-11-Rakéit ginn. Dem "Smithsonian"-Site no gëtt dëst fir ganzer dräi Deeg, den 16., 17. an 18. Juli, a Liewens-Gréisst projezéiert.

E Freiden an e Samschdeg wäerten dann och nach op zousätzlech Bildschiermer, Archiv-Videoen a Fotoe projezéiert ginn, déi d'Geschicht vum Apollo-11 an déi éischt Moundlandung erzielen. Dëst dauert 17 Minutte laang an heescht "Apollo 50: Go for the Moon".

Och ginn d'Projektioune vu Soundeffekter begleet a virun dem Washington-Monument gëtt et och eng 12-Meter grouss "Kennedy Space Center-Countdown-Auer".

Fir weider Informatioune kënnt dir op de Site vum "Smithsonian" goen.