Ee vu ville Krope blesséierte "Manta-Rochen" ass offenbar absichtlech bei zwee Taucher gaangen, fir em Hëllef ze froen. Op dem Video, deen e Méindeg verëffentlecht gouf, gesäit een, ewéi de weibleche "Manta-Rochen"ee +/- dräi Meter laange Krop ënnert hirem Ae festsetzen huet.

Dem Ënnerwaasser-Fotograf Jake Wilton ass et dunn awer gelongen, d'Kropen erauszekréien. "Ech ginn ëfters duerch déi Géigend schnorchelen an et war esou, als ob hat mech erëmerkenne a mir vertraue géif", huet de Wilton e Méinde gesot.

Nodeems den Taucher also d'Krope mat Succès erauskrut, ass de "Manta-Rochen" erëm verschwonnen. "Manta-Rochen" zielen zu den intelligentste Mieresbewunner a sinn dacks virun der australescher Westküst ze gesinn. Fir de Mënsch si si harmlos.