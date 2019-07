Dräi Méint nom grousse Feier geet et nach ëmmer dorëm, de Chantier ze sécheren, fir ze verhënneren, dass d'Iwwerreschter vun den ale Gemaier zesummefalen.

Och wann déi gotesch Kathedral dem Feier relativ gutt Stand gehalen hat, wier een awer nach laang net bei der Restauratioun ukomm, erkläert de Chef-Architekt vun der Notre-Dame Philippe Villeneuve.

© AFP

D'Aarbechte kéime gutt virun, heescht et vun den Handwierker op der Plaz. Dat fënnt iwwerdeems och de Kulturminister Franck Riester, dee sech e Mëttwoch e Bild vun der Situatioun gemaach huet. Den Dag virdrun hat d'Parlament de Gesetzprojet fir d'Restauratioun ofgeseent.

Bei den Aarbechte kommen nieft den Handwierker och zwee Roboter an den Asaz, déi hëllefen, Stécker vum Buedem opzerafen. Dës gi virun allem do agesat, wou et den Ament fir Mënschen nach ze geféierlech ass.

© AFP

Et géif awer näischt ewech geheit ginn, betount de Philippe Villeneuve. Alles géif opgeraf, gesënnert an analyséiert ginn. Esou kéint een dann och all Detail iwwert d'Kathedral erausfannen. Wéi al ass d'Holz? Wéi engen Temperature waren d'Steng ausgesat? Alles Froen, déi eng besser Restauratioun wäerten erméiglechen.

© AFP

„Dëse Chantier ass net nëmmen e Fall fir Architekten, mä och fir Wëssenschaftler, Fuerscher a sou weider“, esou de Philippe Villeneuve weider. De Brand wier eng Katastroph, ma e géif eng ganz Rei nei Erkenntnisser matsechbréngen.

Bannen an der Kathedral géif et nach ëmmer verbrannt richen. A well d'Gebai mat Bläi verseucht wier, hätten déi Leit, déi am Stëbs schaffen, och e Mondschutz un.

© AFP

Wann d'Ofsécherung vum Gebai an e puer Méint ofgeschloss ass, misst en detailléierte „État des lieux“ gemaach ginn an en Devis mat de Käschten, déi duerch d'Restauratioun wäerten ufalen.

An do kënnt nach sou munches op d'Restaurateuren zou. Ënnert anerem muss d'Verwëllef (Gewölbe) erëm opgebaut an d'Gespär nei gemaach ginn. „D'Zil fir déi nächst fënnef Joer ass et, d'Kathedral erëm an deen Zoustand ze bréngen, an deem si virum Brand war“, esou de Chef-Architekt.

© AFP

Déi eigentlech geplangte Restauratiounsaarbechten, fir déi 850-Joer-al Kathedral op Dauer z'erhalen, sollen dann duerno ufänken.