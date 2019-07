De mexikaneschen Drogechef "El Chapo" ass elo vun engem Geriicht zu New York zu liewenslänglechem Prisong veruerteelt ginn.

Hie war an engem vun de gréisste Prozesser iwwer Drogekriminalitéit an der Geschicht vun den USA vun enger Jury am Februar an allen 10 Uklopunkten schëlleg gesprach ginn.

Derbäi kënnt eng Geldstrof an Héicht vun 12,6 Milliarden Dollar. Den "El Chapo" hat Honnerten Tonnen Drogen, haaptsächlech Kokain Richtung USA geschmuggelt.