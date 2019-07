Eng Decisioun, ob et zu engem Prozess géint d'Fra kënnt, soll eréischt nom Summer falen.

Déi däitsch Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete gëtt en Donneschdeg op e neits an Italien gehéiert. De Sizilianesche Parquet enquêtéiert géint déi 31 Joer al Fra aus Niedersachsen. Si kritt ënnert anerem Bäihëllef zu der illegaler Immigratioun a Widderstand géint ee Krichsschëff reprochéiert.

D'Kapitänin vun der däitscher Hëllefsorganisatioun Sea-Watch war Enn Juni mat Dosende vu Migranten u Bord ouni Autorisatioun vun der Regierung an italienesch Gewässer gefuer. Si hat mam Flüchtlingsboot am Hafe vu Lampedusa ugeluecht an dobäi ee Schëff vun der Police gesträift. D'Fra gouf doropshi festgeholl a koum ënner Hausarrest. Eng Riichterin hat dësen allerdéngs opgehuewen, wouriwwer d'Regierung zu Roum alles anescht wéi begeeschtert war.

Et gëtt erwaart, dass d'Prozedur géint d'Carola Rackete méi laang dauert.

Eng Decisioun, ob et zu engem Prozess géint d'Fra kënnt, soll eréischt nom Summer falen. D'Kapitänin vu Sea-Watch ass den Ament op fräiem Fouss an hält sech op enger geheimer Plaz an Italien op. Theoretesch kéint si zeréck an Däitschland.