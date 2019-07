Domat wëll d'WHO de Kampf géint d'Krankheet am Kongo an an den Nopeschlänner verschäerfen.

D'Weltgesondheetsorganisatioun huet wéinst der aktueller Ebola-Epidemie am Kongo eng, wéi et heescht, "gesondheetlech Noutsituatioun vun internationaler Envergure" deklaréiert. Si kënnt domat de Recommandatioune vun engem Conseil vun Experten no, deen zu Genève beienee komm war. Domat wëll d'WHO de Kampf géint d'Krankheet am Kongo an an den Nopeschlänner verschäerfen. Si hofft och, dass si méi Sue kritt fir den Asaz géint d'Epidemie. Wéi et awer vun der Weltgesondheetsorganisatioun heescht, geet si den Ament net dovun aus, dass sech déi liewensgeféierlech Krankheet iwwert d'Regioun eraus ausbreet.