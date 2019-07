Geschitt ass dat Ganzt op engem Walkampfoptrëtt zu Greenville an North Carolina.

Den amerikanesche President huet op e neits mat heftegen Aussoe géintiwwer deene véier demokrateschen Deputéiert fir Opreegung gesuergt. Wärend engem Walkampfoptrëtt zu Greenville an North Carolina huet hien Demokratin Ilhan Omar an hir dräi Parteikolleginnen nees uerg beleidegt an attackéiert.

Dem Donald Trump seng Supporter hunn ëmmer nees geruff "Schéckt se zeréck". Des Zeen huet fir schaarf Kritik un d'Adresse vum US President gesuergt. Hie sot wärend sengem Optrëtt, dass déi véier Frae géifen hëllefen ee militant Lager vun de Lénken opzebauen an d'USA net gär hätten. Si géifen ni eppes Guddes soen, dowéinst sollten se goen. Hien huet d'Fraen eenzel verbal attackéiert, besonnesch déi 37 Joer al Ilhan Omar, déi als Kand mat hirer Famill aus Somalia an d'USA geflücht war. Hien huet der Fra virgeheit, sech e puer mol antisemitesch geäussert ze hunn.

D'Reaktiounen hunn net laang op sech waarde gelooss. Déi amerikanesch Communautéit vun de Judden huet sech op Twitter skandaliséiert gewisen. Dësen Optrëtt an d'Reaktioune vum Trump senge Supporter géifen op onheemlech Manéier un eng däischter Zäit an eiser Geschicht erënneren. Och déi demokratesch Senateurin a Presidentschaftskandidatin Kamala Harris huet dës Aussoen als béisaarteg, feig a friemefeindlech bezeechent.

De Poste vum President géif domat an den Dreck gezu ginn. Déi betraffen Deputéiert selwer huet och op Twitter reagéiert. Si wier do wou se higehéiert, an d'Haus vum Vollek, an domat missten si eben eens ginn.