Iwwert d'Motiv vun der Dot ass nach näischt gewosst.

Duerch eng presuméiert Brandattack op ee Filmstudio zu Kyoto a Japan sollen op d'mannst 12 Persounen ëm d'Liewe komm sinn. Wéi lokal Medie mellen, wier bis ewell eréischt eng Läich gebuerge ginn. D'Secouriste ginn awer an tëscht vun op d'mannst 24 Doudesaffer aus. Et ginn och nach ëmmer eng sëlleche Leit vermësst. Bal 40 Persoune solle blesséiert gi sinn.



An dem betraffene Filmstudio ginn Zeechentrickfilmer produzéiert. Wéi et vu Säite vun der Police heescht, hätt eng suspekt Persoun eng Flëssegkeet op d'Gebai geheit an et a Brand gestach. Aenzeien hätten doropshin eng haart Explosioun gemellt. No Donnéeë vu japanesche Medie wier eng Persoun festgeholl ginn. Et géif sech ëm een 41 Mann handelen, dee selwer duerch d'Feier blesséiert gouf.

